Nationalteam-Einberufung: Das sagt Rapid-Goalie Richard Strebinger

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Live Poltawa -

Schachtjor Donezk Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (Delayed) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland

Trotz der 0:1-Schlappe gegen Red Bull Salzburg am vergangenen Wochenende spielte sich Rapid-Wien-Schlussmann Richard Strebinger in die Auslage, war es ihm doch zu verdanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Und prompt forderte SCR-Coach Goran Djuricin: "Die Leistung war teamreif - es wird Zeit, dass er den Anruf vom Teamchef bekommt."

Franco Foda zeigte sich indes unbeeindruckt von der Forderung seines Trainer-Kollegen. "Wir bewerten ja Spieler nicht nur nach einem Spiel. Alle für uns in Frage kommenden Teamspieler werden ja über mehrere Wochen und Monate beobachtet. Aber Strebinger ist schon auch ein talentierter Torwart", erklärte der Teamchef "Sport & Talk im Hangar 7" bei Servus TV.

Richard Strebinger: Noch kein Anruf von Teamchef Foda

Und was sagt eigentlich der potenzielle ÖFB-Teamkandidat selbst? Der gibt sich zurückhaltend und bescheiden. "Ich versuche einfache, alles zu halten was auf mein Tor fliegt. Der Rest kommt von alleine", so Strebinger gegenüber Heute und ergänzt: "Bis jetzt hat der Teamchef aber noch nicht angerufen."

Richard Strebinger: Leistungsdaten Saison 2017/2018

Spiele Gegentore Spiele zu Null Einsatzminuten Bundesliga 25 29 9 2.250 ÖFB-Cup 2 1 1 180

Seine Chancen auf einen Platz im ÖFB-Tor erhöhen, kann der 25-Jährige am Samstag im Auswärtsspiel beim SCR Altach. Ob er den Teamchef von sich überzeugt hat, wird er dann Anfang nächster Woche erfahren. Denn am Dienstag wird Foda den Kader für die nächsten beiden Länderspiele gegen Slowenien (23. März) und Luxemburg (27. März) bekanntgeben.