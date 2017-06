Kehrt Veli Kavlak zu Rapid zurück?

Sonntag, 04.06.2017

Beim Namen Veli Kavlak bekommen einige Rapid-Wien-Fans mit Sicherheit große, glitzernde Augen. Der 28-Jährige ist ein Kind Hütteldorfs, streifte insgesamt 181 Mal das grün-weiße Dress über.

Seit 2012 kämpft der Mittelfeldspieler allerdings mit langwierigen Verletzungen. Verletzungen, die ihm beinahe die Karriere gekostet hätten. Doch im Interview bei Sky will der Besiktas-Istanbul-Legionär nichts von Karriereende wissen. In zehn Tagen tritt Kavlak eine sechs-wöchige Reha an. Und will dann endlich wieder Fußball spielen: "Ich habe mittlerweile seit 2012 kein Training ohne Schmerz vollendet und jetzt bin ich wirklich aufgeregt wie das sein wird, wenn das mal nicht mehr der Fall ist und ich freue mich natürlich irrsinnig, wenn ich wieder auf dem Platz stehen kann."

Um Spielpraxis zu sammeln, soll der 31-fache ÖFB-Teamkicker verliehen werden. Der Vertrag läuft bis 2019, vorstellen kann sich Kavlak so einiges. Unter anderem eine Leihe in Deutschland. Oder zu Rapid? "Jeder weiß, wie ich diesen Verein liebe, dass ich dort groß geworden bin und ich will natürlich dorthin nochmal zurück." Eine Rückkehr ist also sehr realistisch. Einzig der Zeitpunkt sei noch unklar.

Veli Kavlak im Steckbrief