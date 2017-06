Nächster Salzburger in die Bundesliga?

Sonntag, 04.06.2017

Hee-Chan Hwang spielte zweifelsohne seine erste richtig starke Profi-Saison im Salzburger Dress. Der 21-jährige Striker erzielte in 35 Pflichtspielen 16 Tore, erregte sowohl durch enormen Grundspeed als auch durch Spielfreudigkeit Aufsehen und verknotete des Öfteren die Beine manch tröger Bundesliga-Abwehrspielern.

Klar, dass Erfolg Begehrlichkeiten weckt. Und so verwundert es auch nicht, dass laut Informationen von Sky Sport News Hwang auf der Wunschliste eines deutschen Traditionsklubs stehen soll. Bundesliga-Dino HSV soll intensiv über Hwang nachdenken. Interessantes Detail: Hwang ist Südkoreaner und dürfte bei den HSV-Fans und Verantwortlichen wohl gewisse Parallelen zu Heung-Min Son hervorrufen. Und an den haben sie in der Hansestadt nicht die schlechtesten Erinnerungen.

Hee-Chan Hwang im Steckbrief