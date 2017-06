Medien: Bruma beim Medizincheck in Leipzig

Sonntag, 04.06.2017

Bruma, der sich Medienberichten zufolge bereits unter anderem via Instagram von den Fans des Süper-Lig-Klubs verabschiedet haben soll, könnte bei Leipzig laut dem kicker vor einer Unterschrift bis 2021 stehen.

Zuletzt warvon einer Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro die Rede, die eventuell durch Bonuszahlungen auf bis zu 15 Millionen Euro ansteigen könnte.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

RB-Sportdirektor Ralf Rangnick wurde zudem bereits vor einigen Tagen von türkischen Journalisten in Istanbul gesichtet, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Bruma spielte in seiner Jugend für Sporting, das er zur Saison 2013/14 in Richtung Istanbul verließ. Am Montag soll der 22-Jährige zur U21-Nationalmannschaft Portugals stoßen, mit der er um den Europameisterschafts-Titel in Polen spielen wird.

Bruma im Steckbrief