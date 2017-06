Kassiert Salzburg Mega-Ablöse für Hwang?

Dienstag, 06.06.2017

Laut Informationen des Hamburger Abendblattes wollen die Bullen acht Millionen Euro für den Angreifer. Damit würde Hwang zum siebentteuersten Verkauf in der Geschichte der österreichischen Bundesliga avancieren. Der HSV wird diese Ablösesumme aber wohl noch zu minimieren versuchen.

Hwang erzielte in dieser Saison 16 Tore in 35 Pflichtspielen. Der 21-Jährige erregte sowohl durch enormen Grundspeed als auch durch Spielfreudigkeit Aufsehen und verknotete des Öfteren die Beine manch tröger Bundesliga-Abwehrspielern. Als Südkoreaner dürfte er bei den HSV-Fans wohl gewisse Parallelen zu Heung-Min Son hervorrufen. Und an den haben sie in der Hansestadt nicht die schlechtesten Erinnerungen.

Saison Team Wettbewerb 2016/2017 FC Salzburg BUN 1802 26 20 6 13 9 12 1 0 0 2015/2016 FC Salzburg BUN 457 13 5 8 5 10 0 1 0 0 2015/2016 Liefering 1.L 1398 18 17 1 5 1 11 2 0 0 2014/2015 Liefering 1.L 739 13 9 4 7 4 2 2 0 0 Total 4396 70 51 19 30 24 25 6 0 0

Hee-Chan Hwang im Steckbrief