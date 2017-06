Medien: Freiburg will Reals Lienhart

Montag, 05.06.2017

Das berichtet der kicker. Der U21-Nationalspieler Österreichs kam in dieser Spielzeit 26-mal in der Reserve der Königlichen, die in der dritten Liga spielt, zum Einsatz. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2019.

Im Breisgau könnte der 20-Jährige auf jeden Fall Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Ob eine Leihe oder ein Kauf angepeilt wird, ist bislang nicht bekannt. Aufgrund der Konkurrenzsituation im Profikader des Champions-League-Siegers scheint eine feste Verpflichtung aber alles andere als augeschlossen.

Lienhart wechselte im Sommer 2015 von Rapid Wien in die Real-Akademie.

Philipp Lienhart im Steckbrief