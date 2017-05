ÖFB-Talent wechselt zu Hoffenheim

Mittwoch, 10.05.2017

Baumgartner liegt mit den St. Pöltnern in der ÖFB-Jugendliga derzeit auf dem fünften Rang, konnte allerdings bereits zwölf Saisontreffer in zwölf Spielen erzielen und steht in der Torschützenliste auf dem ersten Platz. Ab der kommenden Spielzeit wird der 17-Jährige in Deutschland auflaufen und auf Torjagd gehen.

Zwar habe sich zuletzt auch der SKN St. Pölten um die Dienste Baumgartners bemüht, der offensive Mittelfeldspieler entschied sich aber für die Baden-Württemberger. Im Gegensatz zu anderen Bundesligaklubs hat der SKN keine eigene Akademie und kann auch nicht auf die Spieler des hiesigen Ausbildungszentrums zurückgreifen.

Die TSG Hoffenheim im Überblick