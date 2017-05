Medien: TSG will Dresdens Top-Talent

Mittwoch, 10.05.2017

Wie die Bild berichtet, will Hoffenheim bis zu 2,1 Millionen Euro in den Transfer von Hauptmann investieren. Der 20-Jährige erlebte in Liga zwei eine herausragende Saison und entwickelte sich zum Stammspieler. 27 Einsätze absolvierte er für Dynamo und erzielte dabei zwei Tore.

Allerdings ist Hauptmann noch bis 2020 unter Vertrag und hat wohl nicht nur das Interesse der TSG geweckt. Auch aus England sollen Angebote vorliegen, die den Preis dementsprechend in die Höhe treiben. "Niklas weiß, wenn er jetzt schon den nächsten Schritt macht, kann es auch ein Rohrkrepierer werden", warnte Trainer Uwe Neuhaus kürzlich.

Neben Hauptmann wurde kürzlich auch Kevin Möhwald vom 1. FC Nürnberg gehandelt. Der 23-Jährige würde ebenfalls das Mittelfeld verstärken. Dort verliert Hoffenheim mit Sebastian Rudy im Sommer einen entscheidenden Akteur.

Niklas Hauptmann im Steckbrief