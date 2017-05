Austria Salzburg taumelt dem Abgrund entgegen

Mittwoch, 24.05.2017

Zum wiederholten Mal steht der SV Austria Salzburg vor dem Aus. Es ist die nächste Negativ-Meldung in einem kurzen Zeitraum. Erst hatten Austria-Fans mit einem Banner Dietrich Mateschitz gedroht. "DM du Hurensohn: Wenn auch Udinese wird vernichtet, gehörst du Bastard hingerichtet", war da in Großbuchstaben zu lesen.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Auf diesen Vorfall hin kündigte die Firma café+co das Sponsoring für den Verein auf. "Aufgrund des nicht akzeptablen Verhaltens der Austria Salzburg-Anhänger beim Spiel gegen den SV Grödig beendet café+co sein Sponsoring des Vereins mit sofortiger Wirkung. Explizite Drohungen gegen einzelne Menschen und Unternehmen widersprechen dem sportlichen Grundgedanken. Wir lehnen jegliche Form des Extremismus entschieden ab", so das Statement.

Und nun berichtet der ORF, dass der Klub erneut massiv strauchelt. 150.000 Euro müssen bis Ende Mai her, um Löcher zu Stopfen. Die Schulden sollen sich auf 600.000 Euro belaufen. "Die Lage der Austria ist ernst, das ist sie aber bereits seit eineinhalb Jahren", so Hütter. Auch sportlich könnte es besser laufen. In der Regionalliga West ist Austria Salzburg auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Alle Infos zu Austria Salzburg