Lukas Jäger wechselt zu Nürnberg

Dienstag, 23.05.2017

Die Entscheidung ist gefallen: Lukas Jäger verlässt den SCR Altach und heuert im Sommer beim 1. FC Nürnberg in der zweiten deutschen Bundesliga an. "Lukas war in den letzten beiden Jahren unumstrittener Stammspieler in Altach. Er ist ein gut ausgebildeter junger Profi, der sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld spielen kann und mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist", erklärt Nürnberg-Manager Andreas Bornemann in einer Aussendung. "Wir freuen uns, dass seine Verpflichtung geklappt hat, nachdem wir ihn in den letzten Monaten intensiv beobachtet haben."

"Ich hatte eine schöne und erfolgreiche Zeit in Altach, wollte nun aber den nächsten Schritt machen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Club hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl. Mir gefällt, was man hier in Nürnberg mit einer jungen Mannschaft vorhat. Dazu möchte ich ab sofort meinen Beitrag leisten", sagt Lukas Jäger über seinen Wechsel.

Lukas Jäger im Steckbrief