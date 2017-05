Welche Salzburger bereit für Leipzig sind

Samstag, 13.05.2017

Die schlimmsten Befürchtungen der RB-Salzburg-Fans dürften laut Didi Kühbauer schon längst wahr sein. Gegenüber der deutschen Welt attestiert der Ex-Nationalteamspieler Salzburg das Attribut des "hochpotenten Ausbildungsvereins". Die Stadt und die Fans müssten sich laut Kühbauer damit arrangieren, dass die leistungsstärksten Kicker nach vollzogener Entwicklung Salzburg wieder verlassen würden, um sich künftig in Leipzig weiter verbessern zu können.

Für Kühbauer stehen momentan drei Salzburger Bullen auf dem Sprung gen deutsche Bundesliga. Allen voran Valon Berisha hätte das Potenzial für die deutsche Meisterschaft, er könne auch Leipzig weiterhelfen. Detto Konrad Laimer: "Laimer hat im vergangenen Jahr den größten Schritt gemacht." Kühbauer schwärmt vom 19-jährigen Mittelfeldspieler: "Es ist nicht aufzuhalten, dass er den Weg Richtung Leipzig geht." Dennoch würde ihm der TV-Experte ein Jahr in Salzburg empfehlen.

Lazaro "müsste körperlich zulegen"

Auch ein Nationalteamspieler der Salzburger hat es Kühbauer angetan: "Auch Valentino Lazaro hat das Zeug für die Bundesliga. Er müsste körperlich noch zulegen. Grundsätzlich traue ich ihm diesen Sprung aber zu." Lazaro ist mittlerweile 21, hat aber immerhin schon sieben Nationalteameinsätze auf der Visitenkarte stehen. Man wird sehen, ob Kühbauers Prophezeiung in naher Zukunft wirklich eintritt. Verstärkungen könnte RB Leipzig grundsätzlich benötigen, beachtet man die Dreifachbelastung in der Königsklasse, im deutschen Cup und in der Bundesliga in der kommenden Saison.

