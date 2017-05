Bundesliga-Klubs an Horn-Talent dran

Freitag, 12.05.2017

Keisuke Honda und der SV Horn - eine Erfolgsgeschichte ist die glücklose und kuriose Symbiose noch nicht. Lichtblicke im Waldviertel sind in der laufenden Saison zwar rar gesät, aber immerhin da. Wie etwa Defensivspieler Albert Vallci. Wenn fit, spielte der 21-jährige Defensiv-Allrounder durch. Mal als Linksverteidiger, mal als Rechtsverteidiger, mal als Innenverteidiger. Alle drei Positionen kann der Voitsberger gleichermaßen bespielen.

Und erzielte dabei immerhin vier Tore - zwei per Kopf, zwei per Fuß. Seine Leistungen machten zuletzt auch Klubs aus der Bundesliga aufmerksam. So soll etwa LASK-Trainer Oliver Glasner Vallcis Qualitäten schätzen. Eine Entscheidung um den beidfüßigen Defensivspieler ist aber noch nicht gefallen. Auf SPOX-Nachfrage bestätigt seine Agentur: Interesse aus dem In- und Ausland ist da, man konzentriere sich jetzt aber ausschließlich auf Horn.

Albert Vallci im Steckbrief