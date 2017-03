SCR tapeziert ACAB in die Stadion-Katakomben

Freitag, 17.03.2017

Rasenprobleme hin oder her. Mit dem Allianz Stadion hat sich Rapid Wien zweifelsohne ein echtes Schmuckkästchen errichtet. Im Winter wurde die vergangenen Juli eröffnete Heimstätte in Wien-Hütteldorf sogar noch einmal aufgehübscht.

Die bisher weiß gebliebenen Wände in den Stadion-Katakomben wurden mit Fotos, Sprüchen und Porträts tapeziert. Dabei unterlief den Verantwortlichen aber ein Fauxpas. Denn im Gästebereich prangert auf der Foto-Tapete der vollen Fan-Tribüne in großen Lettern ACAB. Fußball-Fans rund um den Globus nutzen dieses Abkürzung, die "All Cops Are Bastards" bedeutet, als Verbal-Attacke auf die Polizei.

"Das sollte dort nicht sein. Da gibt es überhaupt keine Diskussion", zeigte sich Rapid-Präsident Michael Krammer gegenüber dem Kurier wenig erfreut über die misslungene Foto-Auswahl und verspricht: "Das wird schleunigst geändert."

