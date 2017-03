Fünfter Europacaup-Startplatz für Österreich

Freitag, 17.03.2017

Österreichs Fußball-Bundesliga stellt in der Fußball-Europacup-Saison 2018/19 definitiv fünf Starter.

Durch das Out des FC Kopenhagen am Donnerstag im Europa-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam kann die heimische Liga in der UEFA-Fünfjahreswertung nicht mehr von Platz 15 verdrängt werden.

In der kommenden Spielzeit gibt es noch vier österreichische Teilnehmer am internationalen Geschäft.

