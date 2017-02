Doch noch ein Transfer bei Rapid?

Mittwoch, 01.02.2017

"Es gibt Kontakt in ein Land, in dem das Transferfenster noch offen ist", verrät Novota im Kurier. Rapid könnte den aussortierten Goalie damit noch von der Gehaltsliste bekommen. Unter anderem schließt das Transferfenster in seinem Heimatland Slowakei erst später als in Österreich. Auch Wechsel nach Tschechien, Russland oder in die Schweiz wären noch möglich.

Eigentlich wollte Rapid die Anzahl der Legionäre in der Winter-Transferphase reduzieren. Gelungen ist dies jedoch nicht. Neben Novota hat auch der ebenso aussortierte Spanier Tomi keinen neuen Klub gefunden.

Der Rapid-Kader