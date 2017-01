Leihe: Rapid gibt Goalie-Talent ab

Dienstag, 31.01.2017

Transfer-News aus Wien-Hütteldorf. Wie der SK Rapid Wien am letzten Tag des Wintertransferfensters bekanntgab, wird Paul Gartler die Wiener vorerst verlassen. Der 19-jährige Goalie wurde bis Saisonende in die Sky Go Erste Liga zum Kapfenberger SV verliehen.

"Wir wünschen Paul Gartler bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und hoffen, dass er in Kapfenberg viel Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann", so Sportdirektor Fredy Bickel.

Gartler, der bei Rapid einen Vertrag bis Sommer 2018 hat, war vor seinem Sprung zu den Profis fünf Jahre bei SK Rapid II, sowie in der Akademiemannschaft U18 aktiv. Zudem stand er auch in diversen ÖFB-Nachwuchsnationalteams auf dem Platz.

