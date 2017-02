China-Millionen locken Bullen-Kapitän

Freitag, 10.02.2017

Laut Informationen der Kronen Zeitung soll der 31-jährige Angreifer dem Angebot nicht abgeneigt sein. Der Vertrag des Torjägers, der für Salzburg in 142 Spielen unfassbare 118 Treffer erzielte, läuft zwar noch bis 2018, doch gleichzeitig verfügen die Bullen mit Munas Dabbur, Dimitri Oberlin und Co. über zahlreiche weitere Stürmer, die in Sorianos Fußstapfen treten könnten.

Zudem würde Salzburg wohl auch finanziell von einem Transfer des Spaniers profitieren. 2015 kassierte der Meister für den Brasilianer Alan elf Millionen Euro Ablöse von Guangzhou Evergrande. Gegenüber Laola1 bestätigt ein Klubsprecher zwar Verhandlungen, ein bevorstehender Transfer Sorianos wird jedoch dementiert: "Die Gespräche haben zu keiner Lösung geführt." Demnach soll der Spanier in Österreich bleiben. Das Transferfenster in China schließt erst am 28. Februar. Bis dahin könnte Soriano noch in den Fernen Osten wechseln.

Sorianos Einsätze