Freund bestätigt Anfrage für Miranda

Donnerstag, 09.02.2017

Gremio will Salzburg Paulo Miranda - so lautete die Schlagzeile in einigen brasilianischen Medien am Mittwoch. "Ja, das stimmt", bestätigte nun Red Bull Salzburgs Sportchef am Donnerstag die Gerüchte rund um den Abwehrspieler des Meisters. Möglich wäre es, hat das Transferfenster in Brasilien doch noch bis April geöffnet.

Doch es wird wohl nur eine Schlagzeile bleiben, denn die Bullen denken gar nicht daran, ihren Abwehrchef nach Porto Alegre ziehen zu lassen. "Das ist kein Thema für uns, er ist zum aktuellen Zeitpunkt unersetzlich und wird im Frühjahr fix in Salzburg spielen", stellte Freund klar, dass es sich die Bullen nach dem Abgang von Dayot Upamecano nicht leisten können, einen weiteren Innenverteidiger abzugeben.

Der Steckbrief von Paulo Miranda