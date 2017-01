Korkmaz zum Probetraining bei Bundesligisten

Sonntag, 08.01.2017

Die Fußballwelt spielt schon manchmal die schönsten Stückerl: vor wenigen Wochen führte SPOX Österreich ein Interview mit Ümit Korkmaz, der darin bestätigte, bald wieder in Österreich Fußball spielen zu wollen: "Seit fast zehn Jahren habe ich jetzt im Ausland gelebt und war von meiner Familie getrennt. Daher will ich jetzt in Österreich spielen. Ich liebe meinen Job und brenne darauf, endlich wieder Fußball zu spielen."

Laut Sportzeitung-Chefredakteur Gerhard Weber könnte nun alles noch schneller gehen, als von Korkmaz erwünscht. Der 31-jährige Mittelfeld-Dribblanski spielt beim SKN St. Pölten vor, absolviert dort ein Probetraining und kann sich in den nächsten Tagen für höhere Weihen in Form eines Vertrags empfehlen. Zwar ist für Korkmaz Rapid Wien der absolute Herzensverein ("In Österreich gibt es nichts Größeres als Rapid"), dennoch wäre ein langsames Herantasten via Niederösterreich eine wünschenswerte Sache.

Denn der 1,74 Meter große Wiener ist seit November 2016 vereinslos, kickte davor in Rizespor in der Türkei, wurde aber aus dem Verein geekelt. Die niederösterreichischen Wölfe könnten einen erfahrenen Ex-Nationalteamkicker durchaus gut gebrauchen: nach 20 Bundesliga-Runden sieht es für den Aufsteiger nicht wirklich rosig aus, mit 18 Punkten steht man am vorletzten Tabellenplatz.

Das große SPOX-Interview mit Ümit Korkmaz