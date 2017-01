"Titel? Frage der Mentalität"

Sonntag, 08.01.2017

Rang Fünf in der Liga, 27 Punkte nach 20 Runden und damit Rang Zehn näher als Platz Eins - der SK Rapid geht als Krisen-Klub ins Frühjahr. Für Coach Damir Canadi kommt nun die Stunde der Wahrheit. "Es gibt jetzt ein halbes Jahr eine Qualifikation für eine Mannschaft, die ganz nach oben will", sagt er im Gespräch mit dem Kurier.

"Es geht dabei mehr um die Frage der Mentalität als um das Können. Die Qualität der Spieler ist sehr hoch, kicken können sie alle. Aber um Titel zu gewinnen, braucht es mehr", so Canadi weiter. "Es stellt sich die Frage: Wer bringt die mentale Stärke mit, wer opfert sich dafür auf, wer zieht jeden Tag voll mit?"

Im Frühjahr wird Canadi dann auch mit einem kleineren Kader auskommen müssen. Das kündigte Sportdirektor Fredy Bickel am Sonntag an. "Wir wollen 29-Mann-Kader bis zum Trainingslager am 22. Jänner verkleinern." 24 bis 25 Spieler sollen schließlich beim SK Rapid bleiben. Aber erst wenn der Kader reduziert wurde, ist der Kauf neuer Spieler ein Thema.

