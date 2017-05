ÖFB-Perle Jakupovic feiert Profi-Debüt

Sonntag, 07.05.2017

Der österreichische Fußball-Nachwuchs-Teamspieler Arnel Jakupovic hat am Sonntag sein Debüt in der italienischen Serie A gefeiert. Der 18-jährige Stürmer wurde beim 3:1-Heimsieg seines Clubs Empoli gegen Bologna in der 88. Minute eingetauscht. Jakupovic war im vergangenen Jänner von Middlesbrough zu Empoli gekommen.

Erst vor einigen Wochen gab der Jung-Kicker im Interview bei SPOX zu Protokoll: "Im Mai werde ich 19 Jahre alt. Ich will nicht mehr in einer Reserveliga spielen, sondern fühle mich bereit für den Profifußball." Der erste Schritt ist nun getan.

