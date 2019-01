Marko Arnautovic: West-Ham-Coach Pellegrini erteilt Wechsel Absage

Marko Arnautovic wird nach seinen starken Leistungen in der laufenden Premier-League-Saison für West Ham United mit einem Winter-Transfer in Verbindung gebracht. Unter anderem sollen Manchester United, der FC Chelsea und Inter Mailand am ÖFB-Teamspieler interessiert sein. Sein Coach Manuel Pellegrini erteilt einem Wechsel nun aber eine Absage.

"Ich bin mir sicher, dass Marko beim Verein bleiben wird, er ist sehr glücklich hier", erklärt der 65-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem FA-Cup-Spiel gegen Birmingham. "Natürlich gibt es für gute Spieler immer Angebote, allerdings sind es in diesem Fall nur Gerüchte und haben mit der Realität nichts zu tun."

Arnautovic, der in dieser Saison bei sieben Toren hält, musste aufgrund einer Oberschenkel-Verletzung fast den gesamten Dezember aussetzen. Am vergangenen Mittwoch meldete er sich mit einem Doppelpack gegen Brighton & Hove Albion eindrucksvoll zurück.