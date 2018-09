Ex-Kollege Robert Huth erklärt die Explosion von Marko Arnautovic bei West Ham United

In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die West-Ham-United-Fans fast vor Lob über Österreichs Teamspieler Marko Arnautovic. Der 29-Jährige hat mit dem Tor gegen Manchester United endgültig den Sprung zum Kult in London geschafft. Sein Ex-Kollege bei Stoke City, der deutsche Abwehrhüne Robert Huth, erklärt, warum "Arnie" - wie ihn die Fans nennen - bei West Ham so explodiert.

Seit 2017 kickt der Magister für die Hammers, 24 Scorerpunkte in 41 Spielen sprechen eine klare Sprache, mit vier Toren in den ersten sechs Premier-League-Matches knüpft der 72-fache österreichische Teamspieler gleich wieder an seine Topform der Vorsaison an. Davor lernte der mittlerweile 29-Jährige die Premier League bei Stoke City kennen. Einer seiner Teamkollegen: Robert Huth.

Die besten Sprüche von Marko Arnautovic © GEPA 1/19 Auf dem Platz ist Marko Arnautovic, der sich beim freundschaftlichen Länderspiel gegen Schweden mit Alaba die Kapitänsbinde teilt, Leistungsträger. Aber auch abseits des Fußballs liefert er stets Schmankerln. SPOX hat seine besten Sprüche gesammelt © GEPA 2/19 "Sobald etwas gut geht, bin ich der Gott von Österreich und Weltklasse. Aber sobald ich ein Feuerzeug auf den Boden fallen lasse, und die Medien sehen das, dann reden gleich alle von einer Explosion." © GEPA 3/19 "Trainer, ich schwöre bei meiner Mutter, ich gehe schlafen, ich bin fit, ich bringe Leistung, ich mache Tor, ich mache Vorlage." (Arnautovic im Gespräch mit dem Ö3-Callboy, der sich als Didi Constantini ausgab) © GEPA 4/19 "Hallo, wie geht's? - Mir geht's gut! - Was machst? - Nichts." ( Arnautovic auf die Frage, was er in der Vorbereitung auf das Aserbaidschan-Spiel mit dem Teamchef besprochen hat) © GEPA 5/19 "Wenn man einem Fußballer den Ball weg nimmt, ist das wie ein Tod." (Arnautovic über seine Suspendierung in Bremen) © GEPA 6/19 "Ich bin aus Enschede gekommen. Da, wo ich gewohnt habe, waren Kühe und Pferde. Ich habe auf dem Land gelebt. Dann fliegst du ab, landest und auf einmal bist du in einer Großstadt mit Fashion Weeks, Top-Restaurants, Top-Klubs, alles mit 19." © GEPA 7/19 "David (Alaba, Anm.) ist ein lieber, netter Junge. Er ist ja der Engel von Österreich, nicht der Badboy." © GEPA 8/19 "In Bremen war ich mit jedem gut, da hat mich auch keiner gehasst. Außer vielleicht die Medien." © GEPA 9/19 "Man kann sich nicht mehr das leisten, was man sich vorher geleistet hat. Ich habe eine große Verantwortung. Die Kids werden älter, können irgendwann Zeitung lesen und googeln, was der Papa so getrieben hat." © GEPA 10/19 "Man kann sagen, Marcel Koller ist der Vater einer Familie, und wir als Kinder harmonieren gut." © GEPA 11/19 "Ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen." (Arnautovic zu einem Polizisten) © GEPA 12/19 "Für mich auch Mahlzeit." (Arnautovic eröffnet die PK vor dem Russland-Spiel) © GEPA 13/19 "Ich kenne keinen Schiedsrichter auf dieser Welt." © GEPA 14/19 "Die Russen kommen und sagen, wir waren bei der WM und ihr im Urlaub." © GEPA 15/19 "Bei mir wird oft genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht." © getty 16/19 "Ist eigentlich Pizza noch bei Bremen?! Puh, mit 38 würde ich mich glaube ich in der Verteidigung aufstellen. Da ist nichts mehr mit Sturm." (Bei der Antritts-PK bei West Ham) © getty 17/19 Über Kritiker in den Sozialen Medien: "Das sind Leute, die kein Leben, keine Arbeit und keine Ahnung haben. Sie sitzen halt vor dem Laptop. Mir ist das wurscht, sollen sie." © getty 18/19 Über sein erstes Spiel in Stoke-on-Trent nach seinem West-Ham-Wechsel: " Sogar Kinder sagten furchtbare Dinge über mich. Ich dachte: Haben eure Eltern euch keine Intelligenz mitgegeben?" © getty 19/19 "Er liebt mich definitiv mehr als ich ihn liebe!" Marko Arnautovic scherzt über seine Bromance zu West-Ham-Kapitän Mark Noble.

Der erklärte jüngst bei Goals on Sunday auf Sky England, warum Arnautovic bei West Ham so explodiert: "Bei Stoke hatte er damals am Flügel gespielt. Ich glaube, er mochte diese defensive Seite, die der Job mit sich brachte, nicht so. Seit er bei West Ham als Solostürmer spielt, ist er überragend." Der Grund? "Er muss defensiv weniger arbeiten, hat mehr Freiheiten." Da kämen Arnautovic' Stärken besser zur Geltung: "Er ist körperlich stärker als die meisten Abwehrspieler und mit dem Rücken zum Tor wirklich sehr gut. Ich glaube, er wird eine hervorragende Saison spielen."

Video: Magic Arnautovic trifft Manchester United ins Herz