Premier League, 7. Spieltag: Nächster Rückschlag für Mourinho und United

Rekordmeister Manchester United kommt in der Premier League nicht in Schwung. Vier Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Derby County verlor die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho zum Auftakt des siebten Spieltages 1:3 (0:2) bei West Ham United. Arsenal (JETZT im LIVETICKER) und Tottenham (JETZT live auf DAZN) wollen den Anschluss an die Spitzengruppe halten, Meister Manchester City (JETZT im LIVETICKER) kann vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.

Nach dem erneuten Rückschlag wächst der Druck auf den 55 Jahre alten Mourinho.

Die Tabellenspitze verliert ManUnited allmählich aus den Augen. Der Rückstand auf den FC Liverpool, der am Abend (18.30 Uhr live auf DAZN) mit der Maximalausbeute von 18 Punkten beim FC Chelsea antritt, beträgt bereits acht Zähler. West Ham (7) befreite sich zumindest vorübergehend aus dem Tabellenkeller.

Felipe Anderson brachte die Londoner früh in Führung (6.), der frühere Dortmunder Andriy Yarmolenko hatte großen Anteil am 2:0 kurz vor der Pause. Der Treffer wurde als Eigentor von United-Verteidiger Viktor Lindelöf gewertet. Nach Marcus Rashfords Anschlusstreffer (71.), sorgte der ehemalige Bremer Marko Arnautovic fast postwendend für die Entscheidung (74.).

Premier League: Die Spiele des 7. Spieltags

Tag, Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 29.09. 13.30 West Ham United 3:1 Manchester United 29.09. 16:00 Wolverhampton Wanderers -:- Southampton FC 29.09. 16:00 Newcastle United -:- Leicester City FC 29.09. 16:00 Manchester City -:- Brighton & Hove Albion 29.09. 16:00 Huddersfield Town -:- Tottenham Hotspur 29.09. 16:00 Everton -:- Fulham 29.09. 16:00 Arsenal -:- FC Watford 29.09. 18:30 Chelsea -:- Liverpool 30.09. 17:00 Cardiff City FC -:- Burnley FC 01.10. 21:00 AFC Bournemouth -:- Crystal Palace FC

Premier League: Tabelle