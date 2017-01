Neuer Klub für Ex-ÖFB-U21-Nationalteamstriker

Dienstag, 31.01.2017

Der 29-jährige Österreicher unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Das gab sein neuer Club, derzeit Tabellenvierter, am Dienstag bekannt.

Sikorski war zuletzt beim russischen Zweitligisten FK Chimki engagiert. Der frühere U21-Nationalspieler ist im Nachwuchs von Bayern München groß geworden. Vergangene Saison spielte er in der österreichischen Bundesliga für die SV Ried. In 20 Bundesligaspielen für die Innviertler erzielte Sikorski drei Tore, konnte sich nicht wirklich in die Stammelf spielen.

