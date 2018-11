"Schon eine coole Nummer": Die Stimmen zu Red Bull Salzburgs Sieg über RB Leipzig

Red Bull Salzburg hat am Donnerstagabend vorzeitig den Aufstieg und Sieg in der Gruppe B der Europa League geschafft. Das Team von Trainer Marco Rose feierte einen 1:0-Heimsieg über den Schwesterclub RB Leipzig und gewann damit auch sein fünftes Match in diesem Pool. Die Stimmen zum Spiel.

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Die Jungs haben sich das verdient. Es ist wichtig, dass man solche Momente genießt, die haben wir uns hart erarbeitet und damit ein Zwischenziel erreicht. Ich bin wieder einmal sehr stolz auf die Jungs. Der Sieg war sehr verdient. Die ersten 25 Minuten waren großartig von meiner Mannschaft. Dann ist Leipzig besser ins Spiel gekommen, ohne dass wir groß Chancen zugelassen haben. Es ist schon eine coole Nummer, dass wir weiter in der Europa League dabei sind."

Hannes Wolf (Salzburg-Spieler): "Das ganze Spiel war Gänsehaut-Feeling, bei jeder guten Aktion ist das Stadion mitgegangen. Wir sind überglücklich über die drei Punkte. Wir haben super begonnen, das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft und sind der verdiente Sieger. Wir sind in der K.o.-Runde, das war unser Ziel. Ich hoffe, die Mannschaft bleibt so zusammen - dann schauen wir, wie weit es im Frühjahr geht. Gegen Celtic wartet noch einmal ein großes Spiel auf uns, wir werden auch dort noch einmal auf drei Punkte gehen."

Salzburg besiegt Leipzig erneut: Die Noten für die "besseren" Bullen © getty 1/13 Der FC Salzburg hat auch das fünfte Gruppenspiel in der Europa League gewonnen. Zum zweiten Mal schlugen die roten Bullen ihre Stallkollegen aus Leipzig. SPOX hat die Noten der Salzburger Überflieger. © GEPA 2/13 Alexander Walke (Note=1-): Schwierig, ein schlechtes Wort über den Goalie zu verlieren. Zwei Schüsse gab’s auf seinen Kasten, beide klärte er souverän. Insgesamt ein entspannter Arbeitstag, seine Parade gegen Werners Schuss war aufreizend stark. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note=2): Der Kapitän leitete einige Angriffe mit langen Bällen ein, hatte zudem die meisten Ballaktionen (80) im gesamten Spiel. Herrlich durchdachter Pass auf Gulbrandsen, der zur Torvorlage wurde. © GEPA 4/13 Marin Pongracic (Note=3): Klärte insgesamt neun Mal einen Ball aus der Defensive – Bestwert. Nur eines seiner sieben Kopfballduelle ging verloren, war mit verantwortlich dafür, dass Leipzig kaum zu Torchancen kam. © GEPA 5/13 Andre Ramalho (Note=3): Rutschte kurz vor der Pause aus, was Werner aber nicht bestrafte. Abgesehen davon hatte er den Leipziger Sturm gut im Griff. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note=3+): Offensiv nicht so aktiv wie Ulmer, erfüllte dafür all seine Defensivaufgaben sicher. Sah nach einer halben Stunde Gelb. © GEPA 7/13 Diadie Samassekou (Note=2-): Machte im Zentrum alles zu. Acht Pässe fing der 22-Jährige ab, offensiv überließ er seinen Teamkollegen die Bühne. © GEPA 8/13 Xaver Schlager (Note=2-): Eroberte satte 13 Mal den Ball, kein anderer Spieler war in dieser Statistik so fleißig. Holte sich in der Nachspielzeit die Gelbe Karte wegen Zeitspiels. © GEPA 9/13 Zlatko Junuzovic (Note=2): War sich auf der halblinken Seite für keinen Laufweg zu schade, mit seinem blinden Pass auf Ulmer leitete er das 1:0 herrlich ein. Überzeugte in der gegnerischen Hälfte mit seiner Passquote (über 70 Prozent). © getty 10/13 Hannes Wolf (Note=2): Verstolperte in der Schlussphase einen Ball, bei dem er eigentlich schon alleine auf den Leipziger Tormann zulief. Mit der auffälligste Offensivspieler bei den Salzburgern. Ging in der 87. Minute für Daka. © GEPA 11/13 Munas Dabbur (Note=3+): Lange weniger auffällig als Wolf und Gulbrandsen, sorgte aber mit einer herrlichen Vorarbeit für Gulbrandsen für die gefährlichste Aktion in Halbzeit 1. Sein Abseits-Tor zum Schluss wurde zurecht aberkannt. © GEPA 12/13 Fredrik Gulbrandsen (Note=2+): Konnte eine Riesen-Chance in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der 74. Minute schloss er eine sehenswerte Kombination mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck ein. Kurz darauf für Minamino ausgewechselt. © GEPA 13/13 Takumi Minamino, Patson Daka, Smail Prevljak: Zu kurz eingesetzt.

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Spieler): "Wir bringen eine unglaubliche Intensität auf den Platz. Diese Mannschaft zeichnet Laufbereitschaft und Intensität aus."

Ralf Rangnick (Leipzig-Trainer): "Ich finde, dass wir uns in den ersten 20 Minuten schwergetan haben. Das hat mich aber nicht ganz so überrascht, denn mit dieser Formation haben wir so bisher noch nicht gespielt. Ab der 20. Minute wurde es dann besser, da war es dann ein Spiel auf Augenhöhe. Salzburg hat es gut gespielt. Wir haben gewusst, dass das eine europäische Spitzenmannschaft ist. Ich finde, wir haben in Anbetracht der Personalsituation ein gutes Spiel gemacht. Zum Sieg hätten wir ein sehr gutes Spiel machen müssen."

Stefan Ilsanker (Leipzig-Spieler): "Salzburg war in den ersten 25 Minuten klar überlegen, da hatten wir gegen das Pressing kaum Lösungen. Dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen, haben uns teilweise Vorteile erarbeitet und dann war es ein Duell auf Augenhöhe, vielleicht waren wir da spielerisch ein bisschen besser. Mit dieser Aufstellung haben wir noch nie gespielt und werden wir vermutlich auch nicht mehr spielen."

Timo Werner (Leipzig-Spieler): "Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verpennt. In der zweiten Halbzeit war es bis zum 1:0 ein umkämpftes Spiel. Dann haben wir ein dummes Tor kassiert. Jeder kannte die Konstellation. Ein Sieg wäre wichtig gewesen."