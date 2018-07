EL-Quali: SK Rapid in Runde drei gegen Balzan oder Slovan Bratislava - LASK winkt Duell mit Besiktas

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Live Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke

Die Auslosung zur dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League hat dem SK Rapid zwei mögliche Gegner zugelost. Der österreichische Rekordmeister trifft auf den Sieger des Zweitrundenduells zwischen Balzan (Malta) und Slovan Bratislava (Slowakei). Rapid tritt zunächst auswärts an. Auch der LASK, die Admira und der SK Sturm kennen ihre Kontrahenten in einer möglichen dritten Runde.

"Mit Balzan könnten wir einen Verein aus Malta bekommen, der uns noch nicht so bekannt ist, Slovan Bratislava ist uns natürlich ein Begriff und hätte den Vorteil, nicht allzu weit zu reisen", lautete der erste Kommentar von Rapid-Trainer Goran Djuricin unmittelbar nach der Auslosung.

"Wir werden beiden Teams natürlich mit dem notwendigen Respekt begegnen und warten jetzt einmal ab, wer schlussendlich unser Gegner wird."

Die Linzer spielt bei einem Weiterkommen gegen Lilleström gegen B36 Tórshavn von den Färöer Inseln oder gegen den türkischen Top-Klub Besiktas. Auch die Linzer würden auswärts starten, ehe das Rückspiel zu Hause steigt.

Sollte die Admira ZSKA Sofia aus dem Weg räumen, bekommen es die Niederösterreicher in der dritten Runde mit Stajaran (Island) oder FC Kopenhagen (Dänemark) zu tun. Das Hinspiel fände in Österreich statt.

Auch der SK Sturm kennt bei einem möglichen Scheitern in der Champions-League-Qualifikation den EL-Quali-Gegner. Sollte Ajax für die Grazer zu stark sein, duellieren sie sich mit Dundalk aus Irland oder Larnaka aus Zypern.

Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Die dritte Runde der Europa-League-Quali wird am 9. und 16. August ausgespielt. Für den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase wäre danach noch eine weitere Runde (Play-off) zu überstehen.

EL-Quali: Die Drittrundenduelle von Rapid und Co.

Verein Möglicher Gegner Rapid Balzan (MLT) oder Slovan Bratislava (SVK) LASK B36 Tórshavn (FRO) oder Besiktas (TUR) Admira Stajaran (ISL) oder FC Kopenhagen (DEN) SK Sturm Dundalk (IRL) oder Larnaka (CYP)

© getty

Termine der Europa-League-Qualifikation