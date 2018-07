Ajax-Coach Erik ten Hag stapelt vor Duell mit Sturm Graz tief

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Ajax Amsterdam wähnt sich vor dem Qualifikationsspiel (Mittwoch, 20.30 Uhr/live auf DAZN) zur Champions League gegen Sturm Graz noch nicht in Topform. "Wir sind noch nicht in optimaler Verfassung, aber wir werden alles geben, was wir haben", sagte Trainer Erik ten Hag am Dienstag in Amsterdam. Die Star-Neuerwerbungen Daley Blind und Dusan Tadic könnten im Laufe der Partie ihre Pflichtspiel-Premiere geben.

Tadic, der erst am Montag sein erstes Training absolvierte, sei spielfit, erklärte Ten Hag auf einer Pressekonferenz. Hinter dem Einsatz des dänischen Teamstürmers Kasper Dolberg, der an einer Bauchwand-Verletzung laboriert, steht hingegen ein "großes Fragezeichen".

Über Sturm Graz sagte der 48-Jährige, der auf eine gemeinsame Zeit mit Sturm-Trainer Heiko Vogel bei den Bayern Amateuren zurückblickt: "Sturm Graz ist eine solide, stabile Mannschaft. Wirklich ein gutes Team. Sie werden mit viel Leidenschaft spielen."

