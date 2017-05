ManUnited setzt gegen Celta Vigo auf Rashford

Donnerstag, 11.05.2017

Rashford avancierte schon im Hinspiel zum Helden, als sein Hammer-Freistoß den Engländern den Sieg einbrachte. Der Youngster gilt als künftiger Superstar der Red Devils und soll auch im heimischen "Theater of Dreams" von Old Trafford die Mourinho-Elf jubeln lassen. Stürmer-Kollege Zlatan Ibrahimovic muss bekanntlich aufgrund einer Knieverletzung passen.

Trainer Jose Mourinho weiß um die hohe Bedeutung der Partie. Der Portugiese will sich mit ManUnited über einen Europa-League-Sieg für die nächste Champions-League-Saison qualifizieren. Vor allem hebt er aber eines vor: "Es ist wichtig, Champions League zu spielen, aber dieser Klub will Trophäen." Die Europa League fehlt noch im hochkarätigen Trophäenschrank von ManUnited.

Celta muss angreifen

Indes schonte Celta Vigo am Wochenende die wichtigsten Spieler, um für das EL-Halbfinale gewappnet zu sein. In der Primera Division liegt der Klub nur auf Platz zwölf, mit einem überraschenden Auswärtserfolg im Old Trafford könnten sie den großen Coup landen.

Auf den Sieger der Partie wird im Finale wohl Ajax Amsterdam warten. Die Niederländer gewannen das Hinspiel gegen Lyon 4:1 und sind nun klarer Favorit. Ob den Franzosen die Sensation gelingt, seht ihr im Anschluss der ManUnited-Partie. Der Livestream, der nur für User aus Österreich verfügbar ist, startet ab 20:15 Uhr.

