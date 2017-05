Pogba-Wechsel: Raiola kassiert 49 Millionen

Dienstag, 09.05.2017

Wie der Spiegel in Kooperation mit Football Leaks berichtet, erhielt Raiola insgesamt 49 Millionen Euro für den abgehandelte Transfers Pogbas. Alle drei Parteien wurden dabei eingebunden, so der Bericht. Bereits die Ablöse für Pogba betrug 105 Millionen Euro.

Deutlich erhöht wurden die Kosten des Transfers durch Raiola. 27 Millionen Euro soll er von Juventus für seine Dienste erhalten haben. Weitere 19,4 Millionen Euro wird der Berater bis 2020 von den Red Devils überwiesen bekommen, von Spieler Pogba sind es 2,6 Millionen Euro.

Raiolas Agentur hat ihren Sitz im Steuerparadies Monaco, Auskunft oder Bestätigung wollte sein Anwalt nicht geben. Pogba selbst verdient in Manchester demnach 10,2 Millionen Euro plus Einnahmen aus seinen Werberechten von 2,8 Millionen Euro, die er an ManUnited vermietete.

