Florian Grillitsch erleidet Schulter-Verletzung

Der deutsche Bundesligist Hoffenheim muss vor seiner ersten Partie in der Champions League um den Einsatz von ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch bangen.

Der Mittelfeldakteur erlitt beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag eine Prellung der linken Schulter. Zudem zog sich Abwehrchef Kevin Vogt eine Prellung des linken Oberschenkels zu. Wie lange das Duo ausfällt, war zunächst offen.

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann muss derzeit schon auf einige Leistungsträger wie Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Dennis Geiger und Benjamin Hübner verzichten. Hoffenheim tritt bei seiner Königsklassen-Premiere am Mittwoch (18.55 Uhr) bei Schachtjor Donezk an. Auch für Grillitsch wäre es der erste Auftritt in der Champions League.