Champions-League-Voting: SPOX sucht das schönste Trikot der Königsklasse

Am Dienstag startet die Champions-League-Saison 2018/19 (hier geht's zum Live-Programm von DAZN). Den Henkelpott gibt's erst beim Finale am 1. Juni 2019 in Madrid, den Titel für das schönste Gewand verleiht SPOX schon vor dem Auftakt. Mach mit und bewerte die 32 Trikots der CL-Teilnehmer.

Das schönste Trikot ist natürlich in erster Linie auch eine Auszeichnung für den Ausrüster.

In der Champions League sind 2018/19 gleich zehn verschiedene Sportartikelhersteller vertreten. Eine Übersicht:

Ausrüster Teams Nike Atletico Madrid, AS Monaco, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Inter Mailand, Galatasaray, Manchester City, Shakhtar Donetsk, AS Rom, Young Boys Bern adidas FC Bayern München, SL Benfica, Ajax Amsterdam, Olympique Lyon, Real Madrid, ZSKA Moskau, Juventus Turin, Manchester United, FC Valencia Puma Borussia Dortmund, Viktoria Plzen Macron Club Brügge, Roter Stern Belgrad Umbro PSV Eindhoven, FC Schalke 04 Kappa SSC Neapel, Lokomotive Moskau New Balance FC Liverpool, FC Porto Jordan Paris Saint-Germain Capelli Sport AEK Athen Lotto TSG Hoffenheim

Eine Besonderheit hat sich Paris Saint-Germain für die Champions League überlegt. Der französische Meister, eigentlich von Nike ausgestattet, läuft in der Königsklasse mit dem Jumpman auf der Brust auf. PSG hat eine Kooperation mit Nike-Ableger Air Jordan abgeschlossen. Neben vielen PSG-Fanartikeln im Jordan-Look gibt es auch ein Heim- und ein Auswärtstrikot für den Europapokal.

Sechs Mannschaften greifen in der Champions League auf ihre Heim- und Auswärtsjerseys aus dem Ligabetrieb zurück (darunter u.a. AS Monaco und Ajax Amsterdam). Die meisten Teams haben neben ihren üblichen Trikots aber ein drittes Ausweichtrikot, das für den Europapokal vorgesehen ist.

Ihr sollt die Trikots der Champions-League-Teilnehmer nun bewerten. Ihr könnt pro Team maximal fünf Punkte für das Trikot-Design verteilen.

SPOX sucht das schönste Trikot der Königsklasse: Jetzt abstimmen (App-User hier entlang)!