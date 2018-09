FC Bayern München bangt um verletzten Corentin Tolisso: "Sieht nicht gut aus"

Knapp eine halbe Stunde nach seinem Ausgleichstreffer gegen Bayer Leverkusen musste Corentin Tolisso mit Problemen am rechten Knie den Platz verlassen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Tolisso verletzte sich in der 39. Minute am rechten Knie, nachdem er in einem Zweikampf mit Kevin Volland zusammengeprallt war. Der Franzose musste daraufhin länger behandelt werden und anschließend von zwei Betreuern gestützt das Feld verlassen.

Angesprochen auf eine mögliche Diagnose, deutete Bayern-Präsident Uli Hoeneß, dass es sich bei Tolisso möglicherweise um eine schwerwiegende Verletzung handeln könnte: "Es sieht nicht gut aus. Kreuzband", sagte Hoeneß in der MIxed Zone nach dem Spiel.

Somit droht dem nächsten Spieler des deutschen Rekordmeisters eine längere Pause. Beim Saisonauftakt gegen die TSG 1899 Hoffenheim hatte sich bereits Kingsley Coman schwer verletzt. Der französische Nationalspieler zog sich seinen zweiten Syndesmosebandriss binnen eines halben Jahres zu und fehlt den Bayern nun erneut wochenlang.

Im Spiel gegen Leverkusen musste Niko Kovac zudem auf Mats Hummels sowie Leon Goretzka verzichten, die beide kurzfristig ausfielen.

Tolisso erzielte in seinen letzten neun Auftritten in der Bundesliga 5 Tore - in seinen 19 Spielen zuvor kam der 24-Jährige dagegen nur auf 2 Treffer.

Tolissos Statistiken und Leistungsdaten beim FC Bayern 2017/18