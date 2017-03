"In Österreich sind die Tore genauso groß"

Sonntag, 19.03.2017

Ein Journalist will vom österreichischen Trainer der Geißböcke wissen, ob er schon einmal so einen treffsicheren Stürmer trainiert hätte. "Ja", antwortet Stöger knapp. Als er daraufhin gefragt wird, um wen es sich dabei handle, nennt der Wiener den Namen von Philipp Hosiner.

Die Journalisten zeigen sich davon überrascht, wusste der ÖFB-Angreifer in Köln doch nicht zu überzeugen. In Österreich erzielte Hosiner beim Meistertitel von Austria Wien in der Saison 2012/13 unter Stöger jedoch 32 Treffer. "Ich weiß, es war in Österreich. Die Tore sind dort aber genauso groß", scherzt Stöger daraufhin.

