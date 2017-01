Bullen-Stürmer zu den Lilien

Dienstag, 24.01.2017

Der 25-jährige US-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis Juni 2018, wie die Darmstädter am Dienstag mitteilten. Boyd begann seine Profikarriere bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC, war für Borussia Dortmund II und in Österreich für Rapid am Ball.

Im Juli 2014 wechselte er von Wien nach Leipzig. Dort kam er verletzungsbedingt aber nur zu acht Einsätzen. Boyd versprach, dass er beim Unternehmen Klassenerhalt sofort mit anpacken wolle, um "das vermeintlich Unmögliche doch noch möglich zu machen".

Steckbrief von Terrence Boyd