Rotter: "Eishockey um einiges attraktiver"

Samstag, 15.04.2017

Mitgrund sei - neben der tollen Saison der Capitals - auch der Fußball, vor allem in Wien. "Die Stadt ist verrückt nach Sport, im Fußball klappt es in Wien momentan nicht so gut, das kommt uns natürlich zu Gute", freut Rafael Rotter bei Sky über den großen Zuschauerzuspruch.

Erlebe internationalen Spitzen-Sport bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Tatsächlich sind viele Austria- und Rapid-Anhänger auch große Fans der Caps, konnten auf dem Eis heuer deutlich mehr feiern als auf dem grünen Rasen. Grün-Weiß befindet sich mitten im Abstiegskampf der Bundesliga, die Austria konnte zuletzt ebenfalls nicht mehr überzeugen, ist im Kampf um den Europacup aber zumindest voll dabei.

Dennoch: Es gab schon bessere Zeiten - in Wien und Österreich. Das sieht auch Rotter so: "Ich schaue auch gerne Fußball, aber wenn wir uns ehrlich sind, Champions-League-Niveau wird in der Bundesliga nicht geboten." Und: "Ich glaube, dass ein Eishockey-Match um einiges attraktiver ist!"

Alle Infos zur EBEL