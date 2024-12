Skispringen, Saison 2023/24: Auftakt, Termin, Orte, Zeitplan, Kalender, Übertragung im Free-TV und Livestream

Für die Skispringer steht die neue Saison vor der Tür. Hier bei SPOX erhaltet Ihr alle Informationen zu der Skisprung-Saison 2023/24 und erfahrt wo...

Für die Skispringer steht die neue Saison vor der Tür. Hier bei SPOX erhaltet Ihr alle Informationen zu der Skisprung-Saison 2023/24 und erfahrt wo Ihr die Wettkämpfe live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Am Samstag, den 25. November, ist es endlich so weit: Die neue Skisprung-Saison beginnt! Zum Auftakt der Saison geht es für die Athleten ins finnische Kuusamo. Für die Skispringer endet die Weltcup-Saison 2023/24 mit dem Skifliegen im slowenischen Planica Ende März.

Die Skispringer haben eine ereignisreiche Saison vor sich. An gleich 21 Wettkampforten findet die kommende Weltcupsaison statt. Neben dem Weltcup steht für die Skispringer auch die Vierschanzentournee rund um Neujahr, die Skiflug-WM in Kulm sowie die Raw Air Tour in Norwegen auf dem Programm. Im Rahmen der Vierschanzentournee hält der Skisprung-Zirkus wie üblich in Deutschland, Weltcupspringen finden zudem in Klingenthal, Oberstdorf und Willingen statt.

Das DSV-Team wird in diesem Jahr von Andreas Wellinger und Karl Geiger angeführt. Wellinger beendete die vergangene Weltcup-Saison als Siebter, Geiger als Elfter. Wie läuft es im kommenden Winter für die DSV-Athleten?

Skispringen, Saison 2023/24: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Skisprung-Saison 2023/24 übertragen gleich mehrere TV-Sender live im Free-TV und Livestream. Zum einen wechseln sich die ARD und das ZDF mit der Übertragung der Weltcupspringen ab. Die Livestreams der öffentlich-rechtlichen Sender findet Ihr alternativ auf sportschau.de und zdf.de sowie in den jeweiligen Mediatheken.

Für die Übertragung der Skisprung-Events zeigt sich zudem Eurosport verantwortlich. Auf Eurosport 1 seht Ihr die Weltcupspringen live im Free-TV. Die kostenpflichtigen Livestreams des Sportsenders könnt Ihr zudem auf discovery+ verfolgen.

DAZN überträgt die Skisprung-Saison 2023/24 ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World habt Ihr bei DAZN die Wahl zwischen drei Abo-Pakten. Alle Infos dazu findet Ihr hier. Neben diversen Wintersportevents überträgt DAZN auch Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

