Ski Alpin, Weltcup 2023/2024: Start, Termine, Zeitplan, Kalender, Disziplinen, Übertragung im Free-TV und Livestream

Ende Oktober startet die neue Ski-alpin-Weltcupsaison. SPOX liefert Euch alle Informationen zu der Ski-alpin-Saison 2023/24 und erklärt Euch, wo Ihr die Rennen live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Ski-alpin-Saison 2023/24 steht in den Startlöchern! Für die Männer und Frauen beginnt Ende Oktober der Kampf um die Gesamt- und Disziplinenwertung im Weltcup. Insgesamt 90 Rennen stehen in der kommenden Saison für die Athletinnen und Athleten auf dem Programm.

Ski Alpin, Weltcup 2023/2024: Start, Termine, Zeitplan, Disziplinen

Für die Männer startet die Weltcupsaison am Sonntag, den 29. Oktober, mit dem Riesenslalom in Sölden. Bis zum Saisonfinale am 24. März 2024 stehen für die Athleten zahlreiche Rennen auf dem Programm. Das Saisonfinale findet im kommenden Jahr im österreichischen Saalbach statt. Den Gesamtweltcup gewann bei den Männern in der vergangenen Saison der Schweizer Marco Odermatt. Wie schlägt sich der Titelverteidiger in diesem Jahr?

Die Frauen starten in diesem Jahr einen Tag früher als die Männer in die neue Saison. Ebenfalls in Sölden steht für die Frauen am 28. Oktober der Riesenslalom an. Am 23. März 2024 steigt mit der Abfahrt in Saalbach das letzte Saisonrennen für die Skifahrerinnen. Die vergangenen Weltcupsaison wurde bei den Frauen von Mikaela Shiffrin dominiert: Die US-Amerikanerin krönte sich zur erfolgreichsten Skifahrerin der Weltcupgeschichte. Shiffrin sicherte sich zudem ihren fünften Gesamtweltcupsieg.

In dieser Saison werden erneut kleine Kristallkugeln für den Gewinn der Abfahrtswertung, der Slalomwertung, der Riesenslalomwertung und der Super-G-Wertung vergeben. Der Sieger der Gesamtwertung erhält wie üblich die große Kristallkugel. Damit stehen in der kommenden Weltcupsaison vier Disziplinen für die Männer und Frauen auf dem Programm. Die Parallelwettbewerbe wurden im Vergleich zur vergangenen Saison gestrichen. Und auch zu Wettbewerben in der Team-Kombination wird es 2023/24 nicht kommen: Nach Bedenken von einigen Athleten hat die FIS das angedachte Format wieder aus dem Kalender gestrichen.

Ski Alpin, Weltcup 2023/2024: Start, Termine, Zeitplan, Kalender, Disziplinen, Übertragung im Free-TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Ski-alpin-Saison 2023/24

Ski-alpin-Saison 2023/24 Start: 28./29. Oktober 2023

28./29. Oktober 2023 Weltcupfinale: 23./24. März 2024

23./24. März 2024 Übertragung im TV: ARD/ZDF, Eurosport

Übertragung im Livestream: ARD/ZDF, discovery+ , DAZN

, Liveticker: SPOX

Ski Alpin, Weltcup 2023/2024: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Ski-alpin-Weltcupsaison 2023/24 könnt Ihr live im Free-TV und im Livestream verfolgen! Für die Übertragung im Free-TV zeigt sich in der kommenden Saison unter anderem die ARD zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender teilt sich, wie auch in den vergangenen Jahren, die Übertragungsrechte mit dem ZDF. Die Ski-alpin-Rennen seht Ihr demnach alternativ in der ARD-Mediathek, der ZDF-Mediathek auf sportschau.de oder auf zdf.de kostenlos im Livestream.

Eurosport zeigt die Ski-alpin-Rennen in der kommenden Saison ebenfalls live und in voller Länge im Free-TV. Der Sportsender bietet Euch zudem die Option die Weltcupsaison im Livestream zu erleben. Den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport findet Ihr auf discovery+.

Zu guter Letzt könnt Ihr Ski-alpin-Weltcupsaison 2023/24 auch auf DAZN live verfolgen. DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch als DAZN-Kunden ermöglicht die Übertragungen von Eurosport 1 und 2 im Livestream zu sehen. Die kommende Ski-alpin-Saison seht Ihr mit den Paketen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

Ski Alpin, Weltcup 2023/2024: Die Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt die gesamte Ski-alpin-Weltcupsaison 2023/24 für Euch in zahlreichen Livetickern. Mit den Livetickern von SPOX verpasst Ihr kein einziges Saisonrennen. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Ski Alpin, Weltcup 2023/2024: Der Kalender im Überblick

Ski Alpin, Weltcup 2023/2024: Die Termine der Männer

Datum Ort Disziplin Start 29.10.2023 Sölden (AUT) Riesenslalom 10:00

13:00 11.11.2023 Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) Abfahrt 11:30 12.11.2023 Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) Abfahrt 11:30 18.11.2023 Gurgl (AUT) Slalom 10:45

13:45 25.11.2023 Lake Louise (CAN) Abfahrt abgesagt 26.11.2023 Lake Louise (CAN) Super-G abgesagt 01.12.2023 Beaver Creek (USA) Abfahrt 18:30 02.12.2023 Beaver Creek (USA) Abfahrt 18:30 03.12.2023 Beaver Creek (USA) Super-G 18:30 09.12.2023 Val d'Isère (FRA) Riesenslalom 09:30

13:00 10.12.2023 Val d'Isère (FRA) Slalom 09:30

12:30 15.12.2023 Gröden (ITA) Super-G 11:45 16.12.2023 Gröden (ITA) Abfahrt 11:45 17.12.2023 Alta Badia (ITA) Riesenslalom 10:00

13:30 18.12.2023 Alta Badia (ITA) Riesenslalom 10:00

13:30 22.12.2023 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom 17:45

20:45 28.12.2023 Bormio (ITA) Abfahrt 11:30 29.12.2023 Bormio (ITA) Super-G 11:30 06.01.2024 Adelboden (SUI) Riesenslalom 10:30

13:30 07.01.2024 Adelboden (SUI) Slalom 10:30

13:30 12.01.2024 Wengen (SUI) Super-G 12:30 13.01.2024 Wengen (SUI) Abfahrt 12:30 14.01.2024 Wengen (SUI) Slalom 10:15

13:15 19.01.2024 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 11:30 20.01.2024 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 11:30 21.01.2024 Kitzbühel (AUT) Slalom 10:15

13:15 23.01.2024 Schladming (AUT) Riesenslalom 17:45

20:45 24.01.2024 Schladming (AUT) Slalom 17:45

20:45 27.01.2024 Garmisch (GER) Super-G 11:30 28.01.2024 Garmisch (GER) Super-G 11:30 02.02.2024 Chamonix (FRA) Abfahrt 12:00 03.02.2024 Chamonix (FRA) Abfahrt 12:15 04.02.2024 Chamonix (FRA) Slalom 09:30

12:30 10.02.2024 Bansko (BUL) Riesenslalom 09:30

12:30 11.02.2024 Bansko (BUL) Slalom 09:30

12:30 17.02.2024 Kvitfjell (NOR) Abfahrt 12:00 18.02.2024 Kvitfjell (NOR) Super-G 12:00 24.02.2024 Palisades Tahoe (USA) Riesenslalom 19:00

22:00 25.02.2024 Palisades Tahoe (USA) Slalom 19:00

22:00 02.03.2024 Aspen (USA) Riesenslalom 17:00

20:00 03.03.2024 Aspen (USA) Slalom 17:00

20:00 09.03.2024 Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom 09:30

12:30 10.03.2024 Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom



09:30

12:30 16.03.2024 Saalbach (AUT) Riesenslalom 09:00

12:00 17.03.2024 Saalbach (AUT) Slalom 10:30

13:30 22.03.2024 Saalbach (AUT) Super-G 11:30 24.03.2024 Saalbach (AUT) Abfahrt 11:15

Ski Alpin, Weltcup 2023/2024: Die Termine der Frauen