Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Einzelrennen der Frauen und Herren in Östersund im TV und Livestream?

Nach den Mixed-Staffeln geht es am heutigen Sonntag im Biathlon mit den Einzel-Wettbewerben weiter. SPOX verrät Euch, wer das Spektakel in Östersund live im Free-TV und Livestream zeigen bzw. überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 26. November, stehen die Einzelrennen der Frauen und Herren in Östersund an. Am Samstag wurde die Saison mit den Mixed-Wettbewerben eröffnet.

Bei den Frauen geht es um 11.20 Uhr los, die Herren beginnen etwas mehr als zwei Stunden später um 14.30 Uhr.

SPOX verrät Euch, wer Biathlon heute im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, die Biathlon-Rennen heute im Free-TV live zu sehen.

In Deutschland sind für beide Einzelrennen die ARD und Eurosport zuständig. In Österreich der ORF1 und in der Schweiz SRF2.

Wer auf einen Livestream zugreifen will, ist bei der ARD unter sportschau.de richtig. Das Online-Angebot von Eurosport ist hingegen nicht kostenlos.

Hierfür benötigt Ihr ein Abo bei discovery+ oder DAZN. Letzterer hat beide Kanäle von Eurosport im Programm, wenn Ihr das notwendige Paket gebucht habt. Alle Infos zu den DAZN-Paketen findet Ihr hier.

Bei SPOX könnt Ihr sämtlichen Wintersport im Liveticker verfolgen. Hier geht's zur Tagesübersicht.

Den Liveticker für das Einzelrennen der Frauen findet Ihr hier.

Hier geht's zum Rennen der Herren.

Weltcup : Biathlon Einzelrennen der Frauen und Herren

: Biathlon Einzelrennen der Frauen und Herren Ort: Östersund, Schweden

Östersund, Schweden Datum : 26. November

: 26. November Uhrzeit : 11.20 Uhr (Frauen), 14.30 Uhr (Herren)

: 11.20 Uhr (Frauen), 14.30 Uhr (Herren) TV : ARD , Eurosport

: , Livestream : sportschau.de, discovery+, DAZN

: Liveticker: SPOX

