Flag Football: USA sichern sich erneut beide WM-Titel - deutsche Teams enttäuschen

Die Favoriten haben wieder abgeliefert: Sowohl die Frauen als auch die Männer aus den USA haben bei den Weltmeisterschaften im Flag Football ihre Titel erfolgreich verteidigt. Am Freitagabend gewannen zunächst die Männer ihr Finale im finnischen Lahti gegen Österreich mit 53:21 und damit den fünften Titel in Serie, wenig später triumphierten auch die Frauen durch ein 31:18 gegen Mexiko - zum dritten Mal nacheinander.

Die deutschen Teams hatten bereits in der Runde der letzten 16 die Segel streichen müssen und die angepeilten Medaillen damit deutlich verpasst. Die Frauen-Auswahl des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) hatte sich am Morgen des Finaltags im abschließenden Spiel um Platz neun mit 26:24 gegen Panama durchgesetzt, die Männer hatten ihr Platzierungsspiel gegen Japan 26:39 verloren und auf Rang zwölf abgeschlossen.

Flag Football ist 2028 in Los Angeles erstmals olympisch. Der Sport unterscheidet sich verglichen mit der klassischen Variante besonders in Sachen Härte. Es wird zwischen den beiden Endzonen auf einem 50 mal 25 Yards großen Feld gespielt. Die Teams bestehen aus fünf Spielerinnen oder Spielern, die an einem Hüftgürtel zwei Bänder (flags) tragen. Wird eines abgerissen, gilt dies als Tackle.

Einige Stars aus der Eliteliga der klassischen Variante NFL, darunter Superstar-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs, hatten bereits anklingen lassen, die Sportart für die Spiele in LA möglicherweise zumindest vorübergehend zu wechseln. Mit dem souveränen Gewinn des Weltmeistertitels sammelten die Flag-Football-Spieler nun gute Argumente gegen ein derartiges Projekt.