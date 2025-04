Super Bowl 2024, Kosten: Preise für Bier, Hotels, Tickets, Hot Dogs

In nicht einmal eineinhalb Wochen werden die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Super Bowl LVIII in Las Vegas um die Vince Lombardi Trophy kämpfen. Bier, Hotels, Tickets, Hot Dogs - hier erfahrt Ihr, was die Verpflegung im Stadion kostet und was man ungefähr für das Hotel bezahlen muss.

In der Nacht auf Montag, den 12. Februar, kommt es im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada, zur Neuauflage des Super Bowls von 2020. Titelverteidiger Kansas City Chiefs (AFC Champion) um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes streitet ab 0.30 Uhr deutscher Zeit mit den San Francisco 49ers (NFC Champion) um die berühmte Vince Lombardi Trophy.

Die Chiefs sicherten sich ihre dritte Super-Bowl-Teilnahme innerhalb von vier Jahren mit einem 17:10-Sieg über die Baltimore Ravens, während die 49ers mit einer beeindruckenden Aufholjagd die Detroit Lions schlussendlich mit 34:31 aus den Playoffs warfen.