So ein Angebot gab es noch nie! Sensations-Wechsel von Russell Westbrook aus der NBA zu Überraschungs-Team nach Europa?

Russell Westbrook soll ein historisches Angebot erhalten haben. Dafür müsste er aber die NBA verlassen.

Nach dem bitteren und überraschend knappen Playoff-Aus der Denver Nuggets in sieben Spielen gegen die Oklahoma City Thunder steht nun ein ereignisreicher Sommer mit vielen offenen Fragen bevor. Eine wichtige Frage hat Denver bereits beantwortet und David Adelman als Head Coach bestätigt. Dieser hatte Erfolgstrainer Michael Malone bereits nach dessen Entlassung interimistisch ersetzt. Nun soll es in Denver demnächst auch um die Zukunft von Russell Westbrook gehen - und diesbezüglich könnte es eine geradezu sensationelle Entscheidung geben.

NBA-Abschied? Russell Westbrook erhält wohl historisches Angebot

Westbrook besitzt zwar eine Spieleroption für die kommende Saison, nach dem Playoff-Aus hielt er sich dennoch bedeckt und betonte, keine Ahnung zu haben, wo er seine Zukunft als Spieler sehe. Nun bahnt sich aber sogar eine dicke Überraschung an: Wie der Basketball-Reporter Nemanja Žorič berichtet, stehe EuroCup-Sieger Hapoel Tel Aviv mit Westbrook in Kontakt und bereite ein Angebot mit einem Gehalt vor, "das es so im europäischen Basketball noch nie gegeben hat".

Hapoel Tel Aviv spielt kommende Saison in der israelischen Premier League und der EuroLeague. Die Verpflichtung eines ehemaligen NBA-MVPs wäre natürlich eine riesige Überraschung und ein absoluter Coup, allerdings ist äußerst fraglich, ob Westbrook tatsächlich seine basketballerische Zukunft außerhalb der NBA sieht.

Westbrook bei den Denver Nuggets: Wichtig, aber nicht unumstritten

Immerhin war der 36-Jährige in der vergangenen Saison ein nicht unwichtiger Bestandteil der Nuggets, wenngleich die Personalie intern und medial immer mal wieder kontrovers diskutiert wurde. So soll die Tatsache, dass Westbrook als Bankspieler von Malone große Spielanteile bekommen hat, unter anderem zum Bruch mit General Manager Calvin Booth geführt haben. Auch während der Playoffs soll Westbrook mit Mitspielern aneinandergeraten sein, unter anderem wurde über einen lautstarken Zwist mit Aaron Gordon berichtet, in dessen Verlauf Westbrooks Einstellung und Reife hinterfragt wurde.

Westbrook legte legte im Schnitt 13,3 Punkte, 6,1 Assists und 4,9 Rebounds in der vergangenen Saison auf, gerade in der Serie gegen die Los Angeles Clippers stellte er unter Beweis, dass er einem NBA-Team durchaus auf absolutem Top-Level noch helfen kann. Auch deshalb scheint ein Abschied aus der besten Basketball-Liga der Welt unwahrscheinlich.