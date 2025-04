"Kalter Krieg" - und Frust bei Nikola Jokic? Die Gründe für das Beben bei den Denver Nuggets um Coach Mike Malone und GM Calvin Booth

Die Nuggets sorgen vor den Playoffs für ein NBA-Beben. Doch das hatte sich angedeutet, wenngleich der Zeitpunkt fragwürdig ist.

Bei den Denver Nuggets ist kurz vor den Playoffs eine Bombe geplatzt. Drei Spiele vor Ende der Regular Season hat der Champion von 2023 Erfolgstrainer Michael Malone entlassen und wird sich nach Auslaufen des Vertrags zum Saisonende auch von General Manager Calvin Booth trennen.

Es ist das Resultat einer sportlich bedenklichen Lage, aber auch die Konsequenz aus einem offenbar seit Monaten schwelenden internen Konflikt. So überraschend die Reißleine nun gezogen wurde und so fragwürdig der Zeitpunkt erscheint, am Ende hatte sich offenbar angedeutet, dass sich bei den Nuggets etwas verändern wird.