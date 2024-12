LeBron James kennt ihn bestens! Die LA Lakers haben einen neuen Trainer

JJ Redick wird neuer Cheftrainer beim früheren NBA-Rekordchampion Los Angeles Lakers. Das berichtet der Sender ESPN, bisheriger Arbeitgeber des 39-Jährigen. Der ehemalige Profi Redick, zuletzt als TV-Experte im Einsatz, soll beim berühmten Basketballklub aus Kalifornien einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Die Lakers hatten sich Anfang Mai nach dem Aus in der ersten Playoff-Runde von Headcoach Darvin Ham getrennt. Dan Hurley, Meistertrainer an der University of Connecticut, sollte der Nachfolger werden, lehnte zuletzt aber ein Millionen-Angebot des 17-maligen Meisters ab. Hurley (51) hätte angeblich in sechs Jahren 70 Millionen Dollar (ca. 65 Millionen Euro) verdienen können.

Redick hat 15 Jahre in der NBA gespielt, er lief als Shooting Guard für die Klubs Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans und Dallas Mavericks auf.

2021 beendete Redick seine Karriere, einen Titel gewann er nie. Redick pflegt ein gutes Verhältnis zu Lakers-Superstar LeBron James, beide betreiben zusammen einen Podcast.

Bis zuletzt waren die Lakers gemeinsam mit Boston Rekordchampion, doch die Celtics stehen durch den diesjährigen Titelgewinn bei 18 Meisterschaften.