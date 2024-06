NBA News: Podcast-Partner von LeBron James soll offenbar Head Coach der Los Angeles Lakers werden

Los Angeles Lakers: Ein weiterer Kandidat neben J.J. Redick

Laut Charania soll sich James selbst übrigens aus der Suche nach einem neuen Head Coach herausgehalten haben. Ein weiterer Kandidat neben Redick soll James Borrego sein, bisher Assistant Coach bei den New Orleans Pelicans.

Die Lakers waren in der ersten Playoff-Runde im Westen in fünf Spielen an den Denver Nuggets gescheitert.

