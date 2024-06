NBA, News und Gerüchte: "Er war sehr beeindruckend!" Kumpel von LeBron James soll Head Coach der Los Angeles Lakers werden

© getty

Boston Celtics: Kristaps Porzingis muss unters Messer - Al Horford will weitermachen

Kristaps Porzingis kämpfte sich zu einem Einsatz in Spiel 5 der Finals für die Boston Celtics, war jedoch offensichtlich nicht annähernd bei voller Gesundheit. Er plant nun laut eigenen Angaben, sich einer Operation am linken Bein zu unterziehen, die "ein paar Monate" an Reha mit sich bringen wird. Porzingis hatte sich zuerst in der ersten Runde gegen die Heat am rechten Bein verletzt und kehrte pünktlich zu den Finals zurück.

Dort verletzte er sich jedoch im zweiten Spiel, woraufhin er die nächsten zwei Partien verpasste. Der 28-Jährige steuerte noch 5 Punkte in 16 Minuten von Spiel 5 bei, war jedoch nicht ansatzweise so effektiv wie noch in Spiel 1. Dort drehte er den Verlauf des Spiels komplett mit 20 Zählern (8/13 FG) in 21 Minuten. "Natürlich war ich besorgt, die Verletzung mit meinem Einsatz zu verschlimmern", erklärte er anschließend gegenüber Tim Bontemps (ESPN).

"Ich glaube, es hätte etwas passieren können. Gerade weil ich mit dem anderen Bein kompensiert habe, was auch vorher verletzt war", führte er aus: "Es gab definitiv ein zusätzliches Risiko, aber das war mir egal. Ich wollte alles geben was ich kann und dann danach reparieren, was nötig ist."

Die Celtics konnten jedoch auch ohne Porzingis weiter dominieren, in erster Linie wegen Al Horford. Der 38-Jährige spielte eine weitere Saison auf exzellentem Niveau für Boston und plant nach der Meisterschaft offenbar noch nicht, seine Karriere zu beenden. "Ich habe noch nie einen Zeitplan gehabt", erklärte er gegenüber ESPN: "Ich will sichergehen, dass ich gesund bin, und genieße, was ich tue."

"Ich habe zum Glück die Unterstützung meiner Familie und meiner Frau, das bedeutet mir viel", führte der Big Man aus: "Ich habe das Gefühl, ich bekomme diese Frage seit ein paar Jahren gestellt. Ich fühle mich gut und will weiterspielen. Warum auch nicht? Ich will mich selbst nicht einschränken." Horford steht noch für nächste Saison unter Vertrag.