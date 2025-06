Er zählt zu den vielversprechendsten Talenten seines Jahrgangs: Kobe Bryants Neffe hat sich für ein College entschieden - er wird nicht Basketball spielen

Jett Washington scheint von seinem verstorbenen Onkel Kobe Bryant das Sportlergen geerbt zu haben - allerdings für eine andere Sportart.

Kobe Bryants Neffe ist ein 5-Star-Recruit, damit gehärt er zu den absolut vielversprechendsten Talenten seines Jahrgangs. Das Fach-Portal On3 sieht ihn auf Patz 27 in seinem Jahrgang. Allerdings nicht im Basketball, wie sein Onkel, sondern im American Football.

Am Donnerstagabend hat Jett Washington, der Sohn der älteren Schwester der tragisch verstorbenen NBA-Legende, erklärt, bei welchem College er seine Karriere auf dem Weg in die NFL bestreiten möchte: Washington wird für die Oregon Ducks spielen.

„Oregon hat alles, was ich suche“, sagte Washington zu On3 Sports. „Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Trainern, Coach Lanning ist ein defensiv orientierter Head Coach, ich liebe das gesamte Umfeld und Oregon bereitet seine Spieler auf das Leben nach dem Football vor. Oregon passt einfach perfekt zu mir.“

Jett Washington ist ein Safety, der aktuell noch an der Bishop Gorman High School in Nevada spielt. Im Herbst beginnt für ihn die letzte Saison an der High-School, ehe es ans College geht.

Letztes Jahr sagte Washingtons Vater zu The Athletic: „Jett war Kobes Mann.“