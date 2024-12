NBA: Dallas Mavericks enttäuschen bei den L.A. Clippers - Keinerlei Hilfe für Luka Doncic und Kyrie Irving

Die Dallas Mavericks haben aufgrund einer schwachen Vorstellung deutlich bei den L.A. Clippers verloren. Die Kalifornier siegen recht mühelos mit 1...

Die Dallas Mavericks haben aufgrund einer schwachen Vorstellung deutlich bei den L.A. Clippers verloren. Die Kalifornier siegen recht mühelos mit 107:88, obwohl Kawhi Leonard in dieser Nacht überhaupt kein Faktor war.

L.A. Clippers (7-8) - Dallas Mavericks (10-6) 107:88 (BOXSCORE)

18 Punkte im ersten Viertel, nur 17 Zähler im dritten Abschnitt. So war für die Mavs bei den Clippers nichts zu holen, die im dritten Viertel mit bis zu 24 Punkten führten und am Vortag noch gegen die Pelicans im Einsatz waren. Luka Doncic (30, 12/27) und Kyrie Irving (26, 11/22) kamen zwar auf ihre Punkte, doch vom Rest der Gäste kam viel zu wenig. Bis in die Garbage Time verbuchten die restlichen eingesetzten Spieler gerade einmal 8 Field Goals, wobei 5 auf das Konto von Tim Hardaway Jr. (12) gingen.

Bei den Clippers machten dagegen die Rollenspieler den Unterschied aus. Terance Mann (17) legte einen Saisonbestwert auf, Norman Powell (15, 4/4) blieb perfekt aus dem Feld und Ivica Zubac (11, 14 Rebounds) dominierte die Zone. So spielte es keine Rolle, dass Kawhi Leonard (8, 2/12) fast nichts gelingen wollte. Bester Scorer der Clippers war Paul George (25, 9/19), während Daniel Theis in soliden 16 Minuten 5 Zähler (2/6), 3 Rebounds und 1 Block verbuchte.

Trotz des Back-to-Backs wirkten die Clippers frischer und wacher, dafür sprachen unter anderem 19 Punkte im Fastbreak. Dazu konnten die Clippers recht mühelos den Korb attackieren, sodass das schwache Shooting (8/29 3P) nicht ins Gewicht fiel. Dallas traf dagegen sogar noch schlechter (9/38), das wurde am Ende etwas geschönt. Knapp fünf Minuten vor dem Ende hisste Dallas die weiße Flagge (81:101), nachdem man zwischenzeitlich mit einem kleinen Run noch einmal auf -13 verkürzt hatte.

Stark für die Clippers war auch Russell Westbrook (14, 8 Boards, 7 Assists), der vor allem Doncic immer wieder attackierte und damit jede Menge Erfolg hatte. Bei Dallas fehlte Dereck Lively II wegen seiner Rückenverletzung aus dem Lakers-Spiel, für ihn startete der unauffällige Richaun Holmes. James Harden kam für die Clippers auf 8 Zähler (2/8) und 7 Assists, mehr war an diesem Abend aber auch nicht nötig.

NBA - Clippers vs. Mavericks: Die Stats-Leader der Partie