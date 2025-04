Die harte Spielweise der Orlando Magic verärgert die Boston Celtics. Jayson Tatum droht in Game 2 auszufallen.

Game 1 in der Serie zwischen den Boston Celtics und Orlando Magic ging nach umkämpfter erster Hälfte am Ende deutlich an den amtierenden Meister. Dennoch ist die Stimmung bei den Celtics nicht optimal, da der Einsatz von Superstar Jayson Tatum fraglich ist. Dabei werden auch Vorwürfe gegen die Magic laut.