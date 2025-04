"Er macht unmögliche Dinge": Spektakuläre Curry-Show in Houston - Wagners Magic zahlen beim NBA-Champion Lehrgeld

Golden State nimmt den Rockets gleich in Spiel eins den Heimvorteil ab, Steph Curry überragt. Orlando wird in Boston "von den anderen gekillt".

Die Playoffs enttäuschen auch am zweiten Tag nicht und bringen wieder ordentlich Spektakel. Nach der historischen Abreibung der Thunder am Sonntagabend geht es in der Nacht ein wenig enger zu. Steph Curry zerlegt dabei die Rockets und beschert seinem Coach einen Meilenstein.

Außerdem bekommen die Magic vom Meister ihre Grenzen aufgezeigt, obwohl Paolo Banchero explodiert. In Cleveland werden die Cavs derweil ihrer Favoritenrolle gerecht und halten Miami in Schach. Das Roundup zur NBA-Nacht.